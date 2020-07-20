СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Следствие решило освободить администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Максима Пашкова.

«Следствие изменило объем обвинения, по этой причине мера пресечения в виде содержания под стражей была сочтена нецелесообразной», — сказал правозащитник.

Отмечается, что данное постановление уже вынесено и в ближайшее время будет передано во ФСИН, после чего Худяков будет на свободе.

Пока другая мера пресечения задержанному не избрана.

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