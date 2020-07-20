СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
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Следствие решило освободить администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Максима Пашкова.
«Следствие изменило объем обвинения, по этой причине мера пресечения в виде содержания под стражей была сочтена нецелесообразной», — сказал правозащитник.
Отмечается, что данное постановление уже вынесено и в ближайшее время будет передано во ФСИН, после чего Худяков будет на свободе.
Пока другая мера пресечения задержанному не избрана.
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