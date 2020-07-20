В Югре горят почти 30 тысяч га леса

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В Ханты-Мансийском автономном округе горят почти 30 тысяч га леса, пишет региональное правительство.

«За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 18 лесных пожаров площадью 4 тысячи га. Действуют 19 лесных пожаров... площадью 14,2 тысячи га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 90% причиной пожара стал разряд молнии, в остальных — нарушение людьми правил безопасности.

Ранее Югра ввела режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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