В понедельник в Москве ожидается до +22°С
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В понедельник, 20 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем воздух в столице прогреется до +20–22°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, во время грозы возможны усиления до 17 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +13–15°С. Местами также сохраняется вероятность появления гроз и дождей.
Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.