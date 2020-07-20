В понедельник в Москве ожидается до +22°С

В понедельник, 20 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +20–22°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, во время грозы возможны усиления до 17 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +13–15°С. Местами также сохраняется вероятность появления гроз и дождей.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.