Индонезиец решил сыграть свадьбу рядом с телом умершего отца

Житель Индонезии Ромадони Путра Пратама заключил брак рядом с телом своего отца, который погиб примерно за пять часов до начала церемонии, сообщает газета Kompas со ссылкой на заявление самого жениха.

По словам мужчины, сыграть свадьбу планировалось еще весной, однако из-за пандемии коронавируса было решено перенести церемонию на 10 июля.

В этот же день отцу Ромадони стало плохо на тренировке, врачи не сумели его спасти. Он погиб от инсульта.

Жених принял решение не отменять свадьбу. Он объяснил это желанием отдать дань уважения родителю, проведя церемонию у тела.

«Дух моего папы все еще рядом со мной, он стал свидетелем моего брака», — сказал Ромадони.

По словам мужчины, отец получил возможность порадоваться за своего сына перед уходом в загробный мир.

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