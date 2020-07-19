В 11 регионах сильный ветер повредил здания

В 11 регионах сильный ветер повредил кровли зданий, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что речь идет о Карачаево-Черкесии, Нижегородской, Кемеровской, Тюменской, Рязанской, Тульской, Костромской, Самарской, Владимирской областях, Еврейской автономной области и Забайкальском крае.

В этих субъектах прошли дождь, град, ветер до 29 м/с. Спасатели работают на местах, чтобы устранить последствия непогоды.

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