В Китае за сутки выявили несколько десятков случаев коронавируса

В Китае за сутки коронавирус подтвердился у 58 человек, пишет Госкомздрав КНР.

Отмечается, что 42 человека не имели симптомов, 15 случаев ввезли из-за границы. Сейчас в больницах находится 251 пациент, трое из которых в критическом состоянии.

Всего в Китае коронавирусом заразились больше 83 тысяч, выздоровели почти 79 тысяч, погибли 4,6 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв COVID-19 в мире превысило 600 тыс.

— Свыше 140 тыс. американцев стали жертвами COVID-19

— В Узбекистане за сутки коронавирусом заразились 533 человека