Ученый назвал «экстремальным явлением» потепление в Сибири

Сильное и продолжительное потепление на территории Сибири является «экстремальным явлением», считает исследователь климата Захари Лабе. Об этом сообщает The Hill.

По словам ученого, в последние шесть месяцев температура в Сибири выше средней почти на 10 градусов. Такая аномалия привела к быстрому таянию морского льда и пожарам. Исследователи зафиксировали самую высокую температуру, когда-либо зарегистрированную за полярным кругом, — +38 ℃.

Кроме того, потепление в Сибири можно считать аномальным в том числе из-за его постоянности, так как высокие температуры держатся уже продолжительное время, отмечает ученый.

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