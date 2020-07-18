Генсек ООН: пандемия поставила человечество на колени

Пандемия новой коронавирусной инфекции «поставила человечество на колени», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА «Новости».

Коронавирус показал хрупкость существующего мира и «обнажил риски», которые человеческое общество игнорировало в течение долгого времени, отметил Гутерриш. Он добавил, что пандемия указала на слабые места систем здравоохранения и социальной защиты, а также на структурное неравенство.

Кроме того, пандемия вызвала самую сильную рецессию экономики со времен Второй мировой войны, подчеркнул генсек. По его словам, экономические последствия могут привести к «голоду исторических масштабов».

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