Началось расследование причин пожара во французском соборе Святых Петра и Павла

Прокуратура начала вести расследование причин возникновения пожара в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе Франции, передает BFMTV.

Расследование инцидента началось буквально через три часа после объявления о пожаре. Уже удалось установить, что всего было три очага. Первый располагался возле органа, который был полностью уничтожен пламенем, а два других — в стороне нефа.

По словам городского прокурора Пьера Сеннеса, в рамках расследования рассматривается вариант с умышленным поджогом здания.

Пожар длился около 10 часов, но в итоге его удалось локализовать. Однако пожарные будут оставаться на месте происшествия до конца дня во избежание новых возгораний.

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.

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