ПНС Ливии обещает скоро решить проблему с задержанными в Триполи россиянами
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заверило Россию, что проблема с задержанием в Триполи двух российских граждан «будет закрыта в ближайшее время». Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Российская сторона получила письменные заверения министра иностранных дел ПНС Ливии Мухаммеда Тахира Сиялы, что данный вопрос скоро будет решен, указано в комментарии.
При этом МИД России активно занимается освобождением россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, задействует все имеющиеся каналы связи, в том числе закрытые, отмечает Захарова.
Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Ливии в 2019 году. Их подозревают во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии.
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