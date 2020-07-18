ПНС Ливии обещает скоро решить проблему с задержанными в Триполи россиянами

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заверило Россию, что проблема с задержанием в Триполи двух российских граждан «будет закрыта в ближайшее время». Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Российская сторона получила письменные заверения министра иностранных дел ПНС Ливии Мухаммеда Тахира Сиялы, что данный вопрос скоро будет решен, указано в комментарии.

При этом МИД России активно занимается освобождением россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, задействует все имеющиеся каналы связи, в том числе закрытые, отмечает Захарова.

Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Ливии в 2019 году. Их подозревают во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии.

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