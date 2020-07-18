Большой орган собора XV века во французском Нанте полностью сгорел

В соборе святых Петра и Павла во французском городе Нант, где произошел пожар, полностью сгорел большой орган XVII века. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Я могу подтвердить, что большой орган полностью сгорел, его больше нет», — заявил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ.

Огонь был локализован в течение трех часов, однако ликвидировать возгорание еще не удалось. Пожарные будут оставаться на месте весь день.

Ферлэ отметил, что в соборе было три очага возгорания.

Ранее прокурор французского города Нант заявил, что причиной возникновения пожара мог стать умышленный поджог.

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.

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