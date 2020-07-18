Великобритания больше не будет показывать статистику по смертям от COVID-19

Великобритания приостанавливает ежедневное обновление статистики по летальных исходам от коронавируса в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это решение связано в указанием правительства о пересмотре методов подсчета данных из-за опасений, что данные о смертях могут быть преувеличены.

Отмечается, что академики пришли к выводу, что метод Агентства Англии (при департаменте здравоохранения Великобритании), которым ведется подсчет статистики по COVID-19 показывает, будто в Англии ситуация с инфекцией намного хуже, чем в других британских регионах.

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