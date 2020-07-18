Иран отправил во Францию «черные ящики» сбитого в Тегеране украинского Boeing 737

Иран отправил во Францию для расшифровки «черные ящики» со сбитого по ошибке в январе украинского пассажирского самолета в Тегеране. Об этом сообщает агентство ILNA со ссылкой на заявление замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда.

По его словам, самописцы уже доставлены в Париж.

«Расшифровка [самописцев] начнется в понедельник», — сообщил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Забыли настроить»: что привело к крушению украинского «Боинга»

— Причиной крушения Boeing в Иране могла стать неправильная настройка расчета ПВО

— Иран заявил, что сбил украинский «Боинг» из-за ошибки в настройке средств ПВО