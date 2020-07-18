Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Портленде

Полиция американского города Портленд (штат Орегон) применила слезоточивый газ и силу против участников протестов. Об этом сообщил Oregonlive.

К 9.30 вечера пятницы по местному времени (утро 18 июля по мск) несколько десятков человек собрались в двух городских парках. Они разрушили заборы, окружавшие парки, и пронесли их по улице.

Протестующие не хотели реагировать на призывы властей идти домой.

Сначала полиция оставалась в стороне. Правоохранители попытались оградить здание федерального офиса Центра юстиции и попросили людей через громкоговорители не устраивать дебоши.

Однако участники протестов не захотели покидать улицы, тогда полиции пришлось применить против них силу и слезоточивый газ. Противостояния хранителей правопорядка и местных жителей длились около 20 минут, после этого толпа стала рассеиваться.

Демонстрации в Портленде длятся почти 50 дней. Они начались после того, как в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского. В ряде городов США и мира прошла волна протестов.

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