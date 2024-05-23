Врач рассказал о правилах бодрого утра

Отказ от телефона после пробуждения и перед сном поможет сделать утро бодрее. Об этом «Известиям» рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

Подготовка к бодрому утру начинается с вечера, объяснил врач. Спать нужно 7,5-9 часов в полной темноте. За один-два часа до сна нужно отказаться от просмотра фильмов, работы за компьютером и просмотра новостной ленты в телефоне. Это поможет выработке мелатонина — гормона, способствующего здоровому сну.

В идеале нужно потратить время на то, чтобы выстроить четкий режим дня и определить идеальное время для засыпания и пробуждения, чтобы постепенно приучить себя просыпаться без будильника. Рассчитать фазы сна помогают фитнес-браслеты и онлайн-калькуляторы сна. Если использования будильника избежать нельзя, нужно поставить на звонок не слишком резкую мелодию. Откладывать будильник на 5-10 минут врач не рекомендовал: это повышает уровень стресса.

«В это время организм все равно полноценно не отдыхает, а уровень стресса увеличивается. При этом ускоряется сердцебиение, поднимается артериальное давление, с годами это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказал врач.

После пробуждения следует воздержаться от просмотра новостей и соцсетей. Если начать скроллинг, то остановить его сложно, в итоге на телефон будут потрачены 15-20 минут, которые можно было посвятить завтраку или спорту. Врач рекомендовал на ночь убирать телефон в другую комнату, а если нужен будильник — купить механический.

После пробуждения желательно выпить стакан воды: во время сна человек с дыханием и потом теряет влагу, которую утром стоит восполнить. А первую кружку кофе лучше выпить через 1,5–2 часа после пробуждения, чтобы избежать выработки гормона стресса кортизола.

Завтрак пропускать нельзя, подчеркнул врач. Но если человеку комфортно есть через два-три часа после пробуждения, можно запланировать его на это время. Желательно, чтобы первый прием пищи включал белки, сложные углеводы, клетчатку, полезные жиры: они обеспечат энергией и позволят воздержаться от вредных перекусов.

Другие утренние ритуалы могут включать спорт, пробежку и контрастный душ, — они способствуют выработке эндорфинов. Кому-то помогает настроиться на новый день медитация или составление планов, добавил врач.

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