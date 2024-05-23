Миранчук стал шестым российским футболистом, выигравшим Кубок УЕФА в составе клуба из Европы

Полузащитник Алексей Миранчук, играющий за итальянскую Аталанту, стал шестым футболистом из России, которому удалось выиграть Кубок УЕФА (Лигу Европы) в составе европейского клуба.

До Миранчука это удавалось Игорю Шалимову Игорю Корнееву, Дмитрию Аленичеву, Александру Кержакову и Денису Черышеву.

В финале Лиги Европы «Аталанта» обыграла леверкузенский «Байер» со счетом 3:0.

В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман. Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле, проведя матч на скамейке запасных.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубок. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу».

В сезоне-2023/24 «Байер» стал чемпионом Германии. В финале Кубка Германии клуб из Леверкузена сыграет с «Кайзерслаутерном». Встреча пройдет 25 мая.

Ранее экс-игрок «Байера» пожелал Миранчуку хорошей игры в финале Лиги Европы.