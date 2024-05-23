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Ученые выяснили, что чай помог сохранить множество жизней

Daily Mail: привычка пить чай защитила британцев XVIII века от дизентерии

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Pexels

Рост популярности чая в Англии 1700-х годов привел к снижению заболеваемости инфекциями, распространяемыми с грязной водой. Об этом ученые рассказали Daily Mail.

Во время промышленной революции в Англии росли плотность населения и урбанизация. Как показал анализ данных более чем 400 монастырских приходов, из-за этого выросло число летальных исходов. Однако рост популярности чая привел к тому, что выживать стало больше людей.

Области с самой некачественной водой получили больше всего выгоды от распространения чая. Это может означать, что напиток снизил заболеваемость дизентерией — тяжелым заболеванием ЖКТ, которое могут вызывать различные микроорганизмы. Вероятно, люди стали уничтожать микробов в воде кипячением.

Ученые подчеркнули, что в XVIII веке люди еще не знали о возбудителях инфекций в воде. Люди изменили свое поведение не из-за какого-то внешнего влияния, а просто потому, что захотели пить чай, объяснили эксперты. Это наблюдение может упростить внедрение различных мер по борьбе с заболеваниями в современном мире.

«Это отличный пример того, как население приняло здоровое поведение, не пытаясь изменить культуру или обычаи извне, а потому, что они хотели перенять эту практику изнутри. Это то, на что мы можем обратить внимание и, возможно, попытаться подражать при рассмотрении будущих мер, направленных на улучшение здоровья», — отметили эксперты.

Ранее россиянам рассказали, сколько чашек чая можно выпивать за день.

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