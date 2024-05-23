Российские войска ударили по колонне украинской техники, перемещавшейся в сторону линии соприкосновения в районе Новоандреевки в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Новоандреевка Ореховского района получила аж целых два удара авиационными ракетами. Причиной такого внимания стало перемещение техники из Орехова в сторону линии боевого соприкосновения», — поделился Лебедев.

Он добавил, что российские войска использовали ствольную артиллерию.

До этого Лебедев говорил, что жители Каменки-Днепровской в Запорожской области начали обращаться в больницы с симптомами отравления после обстрела со стороны украинской армии.

Координатор николаевского подполья добавил, что ВСУ нанесли удар снарядами производства Соединенных Штатов. Лебедев сказал, что жители рассказали о том, что после удара было очень много «ядовитого дыма».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.