В Москве в субботу ожидается до +22°С

В Москве в субботу, 18 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +20°С — +22°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до отметки в +12°С — +14°С. Скорость ветра снизится до 3 — 8 м/с.

Атмосферное давление в течение дня составит 749 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.