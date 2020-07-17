Врач дал советы по борьбе с сонливостью на работе
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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ, доктор Зухра Павлова рассказала, почему на рабочем месте может регулярно хотеться спать. Об этом сообщает РИА «Новости».
В первую очередь, человеку может не хватать сна и полноценного отдыха. В таком случае он будет постоянно искать энергию в других источниках: в еде или напитках.
При этом необходимо нормализовать режим сна. Также поможет увеличение физической активности — спорт и прогулки повысят уровень кортизола в организме и снизят уровень стресса.
Также специалист советует пить больше воды, потому что она помогает удерживать уровень активности.
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