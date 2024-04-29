В Турции ответили на вопрос о сроках визита Путина

В Турции ожидают визита президента России Владимира Путина в ближайшее время, однако согласовать дату события сторонам пока не удалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Пока ничего конкретного, надеемся, что в ближайшее время прояснится», — рассказал источник.

В феврале Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в турецкую республику.

В начале апреля в администрации турецкого президента сообщили, что сроки визита Путина в Турцию пока неизвестны.

16 апреля Эрдоган заявил, что у него с Путиным есть договоренность о визите последнего в Анкару, однако дата пока не определена.

Ранее в Кремле объяснили долгую подготовку визита Путина в Турцию.