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Уровень воды в реке у села Викулово Тюменской области достиг 874 см

Уровень воды в реке у тюменского села Викулово поднялся на 106 см за сутки

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Уровень воды в реке Ишим у села Викулово Тюменской области достиг 874 см. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

Прирост составил 106 см. Критический уровень воды до сих пор остается возле населенных пунктов Ильинка и Ишим — 862 см и 1 045 см соответственно.

На гидропосту в селе Абатское, по данным на 8:00 (6:00 мск) уровень воды составляет 1214 см. Это новый рекорд. Накануне здесь прошли дожди, поэтому река продолжает прибывать.

Ситуация остается напряженной, добавили в центре.

Там добавили, что в данный момент идет интенсивный рост уровня воды в Абатском, Упоровском, Викуловском районах Тюменской области.

28 апреля в информационном центре регионального правительства заявили, что интенсивный паводок в Абатском районе Тюменской области может затянуться до 15 мая. Губернатор Александр Моор сообщал, что уровень воды в реке Ишим вырос во всех ключевых точках одновременно.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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Паводок в Тюменской области
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