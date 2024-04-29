Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии полицейских в Карачаево-Черкесии после вооруженного нападения

Минздрав КЧР: состояние полицейских после нападения стабильно тяжелое

Состояние пострадавших полицейских после вооруженного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии стабильно тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.

29 апреля Telegram-каналы 112 и Shot сообщили, что в Карачаево-Черкесии неизвестные напали на полицейских.

Позже в СК РФ по КЧР сообщили, что по факту нападения на наряд ДПС возбуждено уголовное дело.

Похожее нападение произошло в Карачаево-Черкесии 22 апреля. Тогда в Карачаевске неизвестные расстреляли трех полицейских в районе местного Нижнего рынка. Выжить удалось только одному сотруднику полиции.

Ранее СК назвал пятерых подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаево-Черкесии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами