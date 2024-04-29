Стало известно о состоянии полицейских в Карачаево-Черкесии после вооруженного нападения

Состояние пострадавших полицейских после вооруженного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии стабильно тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.

29 апреля Telegram-каналы 112 и Shot сообщили, что в Карачаево-Черкесии неизвестные напали на полицейских.

Позже в СК РФ по КЧР сообщили, что по факту нападения на наряд ДПС возбуждено уголовное дело.

Похожее нападение произошло в Карачаево-Черкесии 22 апреля. Тогда в Карачаевске неизвестные расстреляли трех полицейских в районе местного Нижнего рынка. Выжить удалось только одному сотруднику полиции.

Ранее СК назвал пятерых подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаево-Черкесии.