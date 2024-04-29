Экс-глава НАТО назвал две главные ошибки Запада на Украине

Экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят выразил мнение, что Запад допустил две стратегических ошибки на Украине. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в Overton Magazin.

По словам экс-главы НАТО, страны Запада «катастрофически недооценили Россию и выбрали глупую стратегию затягивания конфликта, надеясь улучшить переговорные позиции Киева».

«Фатальная ошибка полагать, что перспективы Украины улучшатся», — добавил Куят. В связи с этим он также критикует аморальность отказа от переговоров с Россией. Он призвал политиков на Западе «не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира».

27 апреля немецкое издание Welt Am Sonnag опубликовало проект мирного договора между Россией и Украиной.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет, поэтому специальная военная операция продолжается.

Ранее в Госдуме рассказали, под каким предлогом Киев отказался от переговоров в 2022-м.