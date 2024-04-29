Россиянам рассказали, сколько километров можно проехать на пробитом колесе

На спущенном колесе можно проехать от нескольких метров до десятка километров. Об этом заявил эксперт «За рулем» Сергей Мишин. По его словам, все зависит от ситуации и выбранной стратегии вождения.

По словам эксперта, если нет запаски, можно накачать пробитое колесо до трех атмосфер и начинать движение. Через 3-5 минут пути нужно остановиться и проверить, как сильно упало давление. Примерно на одной атмосфере нужно снова подкачать колесо и делать так, пока не доберетесь до места.

На скорости 40 км/ч при езде по асфальту на полностью спущенной шине можно проехать около двух километров. При этом потом шину получится накачать и использовать дальше.

Если шину спустило резко из-за бокового пореза, то реанимировать ее не удастся. Но можно на скорости 40 км/ч проехать до 10 км до шиномонтажа.

До этого Сергей Мишин заявил, что при покупке автомобильных покрышек с пробегом необходимо обратить внимание на несколько ключевых деталей, которые подстрахуют автомобилиста от вероятного ДТП из-за разрыва или отказа таких покрышек на скорости.

По его словам, первое, на что следует обратить внимание при покупке подержанных автомобильных шин, — глубина протектора. Если говорить о зимних покрышках, то она должна быть не менее 4 мм, а у летних — не менее 3 мм. Чем меньше протектор, тем выше риск аквапланирования — ситуации, когда полностью теряется пятно контакта колеса с мокрым дорожным покрытием. Из-за этого машину может развернуть боком, что чревато аварией.

Ранее выяснилось, почему нельзя приезжать на шиномонтаж с грязными колесами.