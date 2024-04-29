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Россиянам рассказали, сколько километров можно проехать на пробитом колесе

Автоэксперт Мишин: на пробитом колесе можно проехать до десятка километров

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На спущенном колесе можно проехать от нескольких метров до десятка километров. Об этом заявил эксперт «За рулем» Сергей Мишин. По его словам, все зависит от ситуации и выбранной стратегии вождения.

По словам эксперта, если нет запаски, можно накачать пробитое колесо до трех атмосфер и начинать движение. Через 3-5 минут пути нужно остановиться и проверить, как сильно упало давление. Примерно на одной атмосфере нужно снова подкачать колесо и делать так, пока не доберетесь до места.

На скорости 40 км/ч при езде по асфальту на полностью спущенной шине можно проехать около двух километров. При этом потом шину получится накачать и использовать дальше.

Если шину спустило резко из-за бокового пореза, то реанимировать ее не удастся. Но можно на скорости 40 км/ч проехать до 10 км до шиномонтажа.

До этого Сергей Мишин заявил, что при покупке автомобильных покрышек с пробегом необходимо обратить внимание на несколько ключевых деталей, которые подстрахуют автомобилиста от вероятного ДТП из-за разрыва или отказа таких покрышек на скорости.

По его словам, первое, на что следует обратить внимание при покупке подержанных автомобильных шин, — глубина протектора. Если говорить о зимних покрышках, то она должна быть не менее 4 мм, а у летних — не менее 3 мм. Чем меньше протектор, тем выше риск аквапланирования — ситуации, когда полностью теряется пятно контакта колеса с мокрым дорожным покрытием. Из-за этого машину может развернуть боком, что чревато аварией.

Ранее выяснилось, почему нельзя приезжать на шиномонтаж с грязными колесами.

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