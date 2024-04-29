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Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне второго чтения закона об иноагентах

Sputnik: парламент Грузии усилил безопасность из-за чтения закона об иноагентах

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«Газета.Ru»

В парламенте Грузии вернулись к особому режиму безопасности государственного органа на фоне рассмотрения юридическим комитетом парламента закона об иноагентах во втором чтении. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«В парламенте Грузии возвращаются к особому режиму безопасности… Сегодня юридический комитет будет обсуждать законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что вход в здание парламента ограничат в целях защиты безопасности депутатов. Ограничение не коснется аккредитованных журналистов, однако войти смогут «максимум две группы от одного вещателя», сообщает издание.

В ночь с 28 на 29 апреля полицейский спецназ, вооруженный щитами и дубинками, начал вытеснять участников акции оппозиции с площади перед зданием парламента.

Ранее в Грузии предложили ЕС помощь в сохранении традиционных ценностей.

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