В Байкал разлились нефтепродукты

Утечка нефтепродуктов с частного катера в Байкал произошла у острова Ольхон в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Согласно оперативной информации, в результате шторма частное судно, пришвартованное к причалу в поселке Хужир, сильно накренилось, что привело к утечке топлива в воду», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в связи со случившимся природоохранной прокуратурой организована проверка.

Объем разлившихся нефтепродуктов устанавливается. По данным владельца судна, это не более 100 литров, при этом прокуратура, исходя из размера пятна, предполагает, что больше.

На данный момент топливо собирают, взяты пробы воды, устанавливается ущерб.

Уточняется, что утечка произошла в четверг, 16 июля.

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