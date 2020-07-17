Гималайский медведь напал на жителя Приморья
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Гималайский медведь напал на местного жителя в Яковлевском районе Приморского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.
По данным полиции, 31-летний мужчина обратился в больницу после нападения дикого животного. По словам пострадавшего, на пасеке на него напал гималайский медведь.
В настоящее время мужчина находится в больнице Владивостока с закрытым переломом предплечья и повреждением глаза, его жизни ничто не угрожает, рассказали в МВД. Животное ищет специальная группа из полицейских и специалистов охотнадзора.
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