Гималайский медведь напал на жителя Приморья

Гималайский медведь напал на местного жителя в Яковлевском районе Приморского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

По данным полиции, 31-летний мужчина обратился в больницу после нападения дикого животного. По словам пострадавшего, на пасеке на него напал гималайский медведь.

В настоящее время мужчина находится в больнице Владивостока с закрытым переломом предплечья и повреждением глаза, его жизни ничто не угрожает, рассказали в МВД. Животное ищет специальная группа из полицейских и специалистов охотнадзора.

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