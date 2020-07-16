Стало известно, когда памятник русскому завоевателю Аляски уберут в музей

Мэр Ситки на Аляске Гэри Пэкстон рассказал, когда памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову отправят в музей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам градоначальника, это произойдет в течение нескольких следующих месяцев.

Ранее совет города принял решение о переносе памятника в музей после требований жителей острова Ситка (остров Баранова), который входит в состав Аляски. Они хотели, чтобы власти перенесли статую русского завоевателя Баранова, установленную на острове в 1989 году, в менее заметное место.

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