Под Магаданом медвежонок залез на обеденный стол к рыбакам

В Магаданской области медвежонок залез на обеденный стол к рыбакам, чтобы найти еду, пишет РЕН.

Медвежонок обнюхал предметы на столе и полакомился едой. Рыбаки снимали на видео животное и смеялись над ситуацией.

Между тем россиян предупреждают, что к детенышу подходить нельзя, потому что рядом с ним, как правило, бродит медведица, которая может напасть.

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