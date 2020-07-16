Под Магаданом медвежонок залез на обеденный стол к рыбакам
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В Магаданской области медвежонок залез на обеденный стол к рыбакам, чтобы найти еду, пишет РЕН.
Медвежонок обнюхал предметы на столе и полакомился едой. Рыбаки снимали на видео животное и смеялись над ситуацией.
Между тем россиян предупреждают, что к детенышу подходить нельзя, потому что рядом с ним, как правило, бродит медведица, которая может напасть.
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