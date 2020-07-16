Лановой предложил перенести «Бессмертный полк» на 2021 год

Народный артист СССР и сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил перенести шествие «Бессмертный полк» на следующий год, сообщает РЕН ТВ.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» — сказал он.

Лановой добавил, что отдаление акции от 9 мая приводит к трудностям с выбором новой даты.

Ранее организаторы шествия «Бессмертного полка» объявили о переносе акции с 26 июля на более поздние сроки. Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионах России.

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