Защита Сафронова рассказала, почему Мосгорсуд убрал сведения по сотруднику разведки Чехии

Мосгорсуд убрал из постановления об аресте обвиняемого в госизмене сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова сведения о его связи с сотрудником спецслужб Чехии, потому что данный вывод суда первой инстанции является безосновательным. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, передает РИА «Новости».

«Мы связываем это с тем, что ничего не представлялось в Лефортовском суде, чтобы суд пришел к такому выводу. Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет», — подчеркнул правозащитник.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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