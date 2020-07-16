Суд отказался освободить Сафронова из СИЗО

Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на арест, передает «Интерфакс».

«Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения», — огласила решение судья Наталья Коновалова.

Таким образом, Сафронов останется в СИЗО «Лефортово».

Ранее от участия в судебном процессе был отстранен адвокат Сафронова Даниил Никифиров. Он отказался давать подписку о неразглашении гостайны.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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