Защите Сафронова впервые показали материалы с гостайной

Защите обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова впервые показали материалы дела, содержащие гостайну. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката Ивана Павлова.

По словам адвоката, эти материалы содержат информацию об оперативно-разыскной деятельности, которая была проведена в отношении Сафронова.

Ранее от участия в судебном процессе был отстранен адвокат Сафронова Даниил Никифиров. Он отказался давать подписку о неразглашении гостайны.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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