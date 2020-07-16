Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — рассказал градоначальник в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, рост числа случаев коронавируса в России и в мире – это закономерный процесс.
Собянин объяснил, что в городе вирус проходит «свой путь — со своим пиком, падением и так далее», а в стране в большой территорией вирус продвигается постепенно, охватывая один регион за другим.
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