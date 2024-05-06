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Путин заявил об успешном преодолении Россией вызовов пандемии коронавируса

Путин назвал борьбу с пандемией COVID-19 крайне сложным испытанием для России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация с достоинством прошла испытание пандемией коронавируса, действия правительства страны в период пандемии были целесообразными и последовательными. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с членами кабинета министров, сообщает ТАСС.

«За несколько недель до того, как было образовано новое правительство, <…> начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией», — рассказал глава государства.

По оценке российского лидера, власти, граждане и бизнес достойно осилили испытание в связи с распространившимся по всему миру вирусом COVID-19.

«Вопросов было очень много: в целом проблемы с поддержкой целых предприятий огромных, целых секторов экономики», — заявил Путин.

Он охарактеризовал пройденную пандемию как «очень непростое время» и «сложное испытание для всей страны».

Перед этим Путин прибыл в правительство Российской Федерации для встречи с кабинетом министров.

Ранее Путин поблагодарил за работу правительство РФ.

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