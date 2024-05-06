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Французсого посла вызвали в МИД РФ

Захарова: посол от Франции в Москве вызван в МИД РФ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что ведомство вызвало французского посла Пьера Леви.

«В МИД России вызваны два посла: Британии и Франции», — написала она, сопроводив пост кадрами прибытия послов в министерство.

Как отмечает РИА Новости, французский посол провел там около 40 минут. Покинув здание, он отказался общаться с журналистами.

До этого сообщалось, что британский посол в России Найджел Кейси прибыл в здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.

5 мая поступила информация, что Франция все-таки решилась на отправку войск на Украину, но пока речь о наемниках Иностранного легиона, сообщил бывший помощник замминистра обороны США. С его слов, первыми перебросили в Славянск специалистов по артиллерии и разведке. Всего Париж собирается послать на помощь ВСУ около 1,5 тыс. человек. Почему отправка Киеву легионеров — провокационное решение, читайте в нашем материале.

Ранее стало известно, кто будет представлять Францию на инаугурации Владимира Путина.

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