Французсого посла вызвали в МИД РФ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что ведомство вызвало французского посла Пьера Леви.

«В МИД России вызваны два посла: Британии и Франции», — написала она, сопроводив пост кадрами прибытия послов в министерство.

Как отмечает РИА Новости, французский посол провел там около 40 минут. Покинув здание, он отказался общаться с журналистами.

До этого сообщалось, что британский посол в России Найджел Кейси прибыл в здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.

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