Мишустин поблагодарил Путина за доверие

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил российского президента Владимира Путина за доверие. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин отметил, что правительство старалось не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина.

6 мая президент России Владимир Путин приехал в правительство РФ для встречи с кабинетом министров.

До этого депутат Александр Мажуга сообщал, что кандидатуру председателя правительства Российской Федерации утвердят на дополнительном заседании Государственной Думы 10 мая.

7 мая состоится инаугурация президента России, в должность снова вступит Владимир Путин. Согласно действующему российскому законодательству, в этот день правительство должно сложить полномочия.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.