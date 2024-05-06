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Мишустин поблагодарил Путина за доверие

Мишустин: кабмин гордится быть частью команды Путина

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил российского президента Владимира Путина за доверие. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин отметил, что правительство старалось не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина.

6 мая президент России Владимир Путин приехал в правительство РФ для встречи с кабинетом министров.

До этого депутат Александр Мажуга сообщал, что кандидатуру председателя правительства Российской Федерации утвердят на дополнительном заседании Государственной Думы 10 мая.

7 мая состоится инаугурация президента России, в должность снова вступит Владимир Путин. Согласно действующему российскому законодательству, в этот день правительство должно сложить полномочия.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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