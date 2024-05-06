У Николая Носкова обнаружили проблему с тромбами

У певца Николая Носкова обнаружили проблему с тромбами. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Носкову провели графическое исследование крови и назначили необходимую терапию. Также, как отмечает 112, артист продолжил лечение от заболеваний, полученных в результате перенесенного инсульта. Певцу придется провести еще некоторое время в медицинском учреждении.

3 мая Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. По данным Telegram-канала Mash, 68-летний заслуженный артист России находится в состоянии средней степени тяжести. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди.

Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

Марина Носкова уточнила, что курс лечения артисту нужно было пройти в любом случае, и сейчас он неплохо себя чувствует: температура и давление в норме, сатурация (насыщение крови кислородом) 98, есть только небольшая слабость. Супруга звезды попросила поклонников и прессу не паниковать — сама она спокойна.

Ранее Куклачев вышел на связь с поклонниками из больницы.