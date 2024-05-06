Путин оценил вклад кабмина в рост доходов россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что правительство РФ обеспечило достойный рост доходов граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с кабмином в здании правительства Владимир Путин заявил, что им удалось обеспечить достойный рост. По его мнению, реальная заработная плата населения росла в целом приемлемым темпом, если не хорошими.

Путин считает, что можно было бы сделать еще больше, но то, что было сделано, сделали достойно с вполне удовлетворительным результатом.

До этого кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что в Госдуму готовятся внести законопроект с предложением повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 19 тыс. до 30 тыс. рублей. На россиян это вряд ли скажется, так как от этого показателя зарплаты часто не зависят, а в целом подобные планы – признак борьбы с высокой инфляцией.

Напомним, авторы законопроекта считают, что он поможет обеспечить достойный уровень жизни россиян на фоне снижения доходов из-за множественных санкций и инфляции. Поднять МРОТ предлагается с 1 января 2025 года.

Ранее в России оценили инфляцию с помощью мармеладных мишек.