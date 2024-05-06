Финансист спрогнозировал курс доллара на ближайшие дни

Курс доллара в ближайшие дни стабилизируется на уровне 91 рубль, возможен коррекционный отскок к диапазону 91,4–91,5 рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль на старте сессии резко подешевел, но сразу перешел к активному укреплению. Доллар установил месячный минимум вблизи 91 рубля, евро впервые с конца апреля достиг 98,2 рубля, юань немного не дошел до 12,6 рубля. Рост в 10 раз продаж иностранной валюты ЦБ в предстоящем месячном периоде вряд ли является основной причиной ускорения восходящей динамики рубля», — отметил финансист.

По его словам, во-первых, столь резкое увеличение предложения инвалюты вызвано небольшим объемом реализации в завершающемся месячном периоде. Во-вторых, что самое главное, наращивание продажи валюты ЦБ обусловлено двукратным сокращением спроса на золотовалютные активы со стороны Минфина в рамках исполнения бюджетного правила, добавил Бабин. Следовательно, нефтегазовые доходы бюджета также снижаются, что является более долгосрочным негативом для рубля, заключил эксперт.

По данным Мосбиржи на 16:01 мск 6 мая, доллар стоит 91,29 рубля, евро — 98,54 рубля, юань — 12,67 рубля.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара и евро на эту неделю.