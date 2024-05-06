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«Балтика» установила рекорд РПЛ

«Балтика» забила самый быстрый гол текущего сезона РПЛ

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В матче 27 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) калининградская «Балтика» забила в ворота екатеринбургского «Урала» самый быстрый гол текущего сезона.

На 16-й секунде матча счет открыл Виталий Лисакович.

Это самый быстрый гол в РПЛ с октября 2022 года, когда игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун забил на 8-й секунде матча против «Ростова».

Сейчас идет 32-я минута матча. На 19-й минуте счет сравнял Алексей Каштанов.

Лидируют в турнире московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Все три клуба набрали по 50 баллов. Подопечные Сергея Семака имеют одну игру в запасе. 6 мая «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». «Урал» идет на 15-м месте, набрав 25 очков. «Балтика» с 26 очками располагается на 14-м месте.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. В июне сборная России сыграет товарищеский матч против Белоруссии в Минске.

Ранее миллиардер Михаил Ломтадзе приобрел футбольный клуб в Англии.

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