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Риелтора напугал секретный подвал в доме клиентов

Independent: риелтор нашла в доме клиентов подвал, который ее напугал

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jessicadlaw/TikTok

В США риелтор нашла в доме клиентов подвал, который ее напугал, пишет Independent. По словам женщины, это помещение выглядит словно место для пыток.

Риелтор из Флориды Джессика Лоу решила осмотреть дом своих клиентов перед тем, как выставлять его на продажу, и нашла там подвал, напоминающий тюремное помещение.

«Все те годы, что я занимаюсь недвижимостью, я впервые сталкиваюсь с подобным», — прокомментировала женщина.

По словам Джессики, подвал был оборудован электричеством и водой. Лоу опубликовала в соцсетях кадры из помещения и спросила у подписчиков, для чего его так оборудовали.

Люди пришли к выводу, что подвал должен был стать бункером на случай ядерной войны, потому что дом был построен в разгар Карибского кризиса. Другие пошутили, что в подвале можно прятаться от зомби, но посоветовали Джессике вызвать полицию.

Ранее супруги из Англии сделали дома ремонт и нашли на кухне клад XVII века.

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