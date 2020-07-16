В России провели больше 24 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 24 млн тестов на коронавирус», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что за сутки было сделано 298 тысяч лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в стране остаются 273 267 человека.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.

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