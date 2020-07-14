В Подмосковье из-за ливней начались перебои с электричеством
В Московской области из-за сильных дождей с грозами и порывистым ветром было электроснабжение почти в 150 населенных пунктах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Нарушение электроснабжения на территории Московской области в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений произошло в 147 населенных пунктах с общим населением 8 200 человек», — сказал собеседник агентства.
По его информации, ветром на землю повалило более 50 деревьев, из-за чего был поврежден один автомобиль.
Информацией о пострадавших в результате непогоды спасатели не располагают.
Все московские аэропорты работают в штатном режиме, добавил источник.
Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение, что на территории Московской области вечером 14 июля ожидаются сильные ливни с грозами и порывистым ветром до 15-20 м/с.
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