В Подмосковье из-за ливней начались перебои с электричеством

В Московской области из-за сильных дождей с грозами и порывистым ветром было электроснабжение почти в 150 населенных пунктах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Нарушение электроснабжения на территории Московской области в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений произошло в 147 населенных пунктах с общим населением 8 200 человек», — сказал собеседник агентства.

По его информации, ветром на землю повалило более 50 деревьев, из-за чего был поврежден один автомобиль.

Информацией о пострадавших в результате непогоды спасатели не располагают.

Все московские аэропорты работают в штатном режиме, добавил источник.

Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение, что на территории Московской области вечером 14 июля ожидаются сильные ливни с грозами и порывистым ветром до 15-20 м/с.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптик рассказал, когда в столицу вернется теплая погода

— «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из‑за дождя

— Москвичей предупредили о сильном ливне вечером 14 июля