Машина заправки задела самолет в Шереметьево

Машина заправки задела фюзеляж готовящегося к вылету самолета в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя выполнявшей рейс авиакомпании «Россия».

Водитель машины заправки допустил касание фюзеляжа самолета, который готовился вылететь из Москвы в Сочи, рассказал представитель компании. После инцидента была проведена проверка целостности самолета.

Авиакомпания приняла решение заменить воздушное судно на резервное, пассажиры вылетели в Сочи в 18.00 мск.

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