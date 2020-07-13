Машина заправки задела самолет в Шереметьево
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Машина заправки задела фюзеляж готовящегося к вылету самолета в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя выполнявшей рейс авиакомпании «Россия».
Водитель машины заправки допустил касание фюзеляжа самолета, который готовился вылететь из Москвы в Сочи, рассказал представитель компании. После инцидента была проведена проверка целостности самолета.
Авиакомпания приняла решение заменить воздушное судно на резервное, пассажиры вылетели в Сочи в 18.00 мск.
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