Адвокат заявил, что ФСБ не нашла гостайну в статьях Сафронова

В статьях обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, который ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей», ФСБ не обнаружила сведений, содержащих гостайну. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов, передает «Интерфакс».

По словам адвоката, этой экспертизой ФСБ пытается отринуть версию о том, что преследование Сафронова связано с его журналистской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Сафронова могут подозревать в сотрудничестве с чешской разведкой. В чешском МИД и МВД отказались комментировать дело Сафронова. В Кремле заявили, что Москва пока не будет контактировать с Чехией относительно этой ситуации.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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