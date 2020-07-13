В институте Гамалеи раскрыли сроки выпуска вакцины от COVID-19

Директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса нового типа может поступить в гражданский оборот в середине августа, передает РИА «Новости».

По его словам, это может произойти к 14-15 августа. Гинцбург выразил надежду, что в эти сроки в гражданский оборот поступит «то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать».

Он отметил, что к этому времени будет полностью завершена вторая фаза испытаний. При этом гражданский оборот вакцины будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой, пояснил Гинцбург.

Ранее стало известно, что в России успешно закончились клинические испытания первой в мире вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Регуляторное одобрение российской вакцины от коронавируса ожидается в августе

— Первая в мире вакцина от COVID-19 завершила испытания в России

— В Сеченовском университете сообщили, что вакцина от COVID-19 создана искусственно