В Москве выявили 672 случая коронавируса за сутки

В Москве за последние сутки зафиксировано 672 случая коронавируса, передает столичный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, общее число случаев коронавирусной инфекции в городе достигло 230 029, а количество летальных исходов — 4168.

Ранее сообщалось, что число выздоровевших после COVID-19 в столице выросло до 164 954.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

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