Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.

По информации издания, девочку признали мертвой сразу после родов. Медсестра завернула ребенка в полиэтиленовый пакет и отдала матери.

Во время подготовки к погребению, девочка внезапно открыла глаза и заплакала. Родственники ребенка сразу вызвали скорую помощь, но она ехала более полутора часов. Ребенок погиб до приезда врачей.

Семья погибшей обвинила врачей в халатности, однако больница отрицает обвинения, так как родители забрали ребенка из учреждения без официальной констатации смерти.

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